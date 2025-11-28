Путин заявил, что нет ничего приятнее творческой работы

Такой труд позволяет человеку постоянно "искать и находить", видеть воплощение своих идей в жизнь, уверен президент России

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Творческая работа особенно приятна, потому что позволяет человеку постоянно "искать и находить", видеть воплощение своих идей в жизнь, считает президент РФ Владимир Путин.

"Хочу вас поздравить с тем, что вы приняли участие в V Конгрессе молодых ученых, поблагодарить за сегодняшнюю беседу и пожелать вам успехов в вашей работе: научной, исследовательской, производственной", - сказал он на встрече с молодыми учеными.

Как считает президент, добиваться результатов в работе - важнейший фактор для ощущения счастья. Причем в случае с учеными эта работа - творческая.

"Нет ничего более приятного, чем заниматься творческой работой. Человек все время думает, чего-то добивается, ищет, находит, а потом видит, что его идеи реализуются в жизни, на практике и приносят пользу. Мне кажется, это то, к чему нужно стремиться, и я хочу вам пожелать такого результата - и в конкретных исследованиях, и в жизни в целом", - заключил Путин.