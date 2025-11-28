Путин отметил положительный результат программы мегагрантов среди молодых ученых

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых отметил положительный результат реализации идеи грантов не только ведущим, но и молодым ученым в рамках программы мегагрантов.

В ходе встречи глава Минобрнауки Валерий Фальков напомнил об инициативе сделать в рамках программы мегагрантов гранты не только для ведущих, но и для молодых ученых. По его словам, данная идея оказалась востребованной, поэтому количество таких грантов в будущем будет увеличено.

"Спасибо, что вы поддерживаете, но не нужно себе присваивать инициативу реализации этой идеи, - отреагировал президент на слова Фалькова. - Инициатива принадлежала как раз нашим мегагрантникам, которые работали у нас и которые на одной из встреч сказали, что они бы очень хотели поддержать российских молодых исследователей, продолжателей тех грантов либо по соседним дисциплинам, которыми они сами занимаются в России".

Российский лидер напомнил, что тогда он задал им вопрос: а что для этой поддержки нужно сделать? "Надо создать для них условия, перспективу уверенной работы над выбранными ими темами на протяжении нескольких лет, - продолжил Путин. - Отфинансирвоать в течение нескольких лет их работу". Правительство РФ и профильное министерство тогда поддержали данное направление, подчеркнул глава государства, и сегодня виден результат: "Видите, это, судя по всему, работает, получается. Ура! Мы очень этому рады".