Путин: счастье и зарплата сказываются на эффективности работников

Большое значение имеют баланс работы и личной жизни, отсутствие проблем со здоровьем и сном, согласился президент России

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Повышение зарплаты позитивно сказывается на эффективности сотрудников, но дело не только в деньгах, считает президент РФ Владимир Путин. Целый комплекс составляющих, который делает человека счастливым, играет не меньшую роль.

В этом российский лидер согласился с одной из участниц V Конгресса молодых ученых, доцентом кафедры управления человеческими ресурсами экономического факультета Южного федерального университета Ольгой Герасимовой, чья работа с провокационным названием "Влияет ли счастье на академическую карьеру молодых специалистов?" получила грант Российского научного фонда.

"Это очень интересное, важное исследование. Начать нужно с самого понятийного аппарата. Что такое счастье? Сейчас дискуссию открывать не будем, можно говорить до утра. Во всяком случае, это важно", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что "это на самом деле важная вещь".

"Это такая нешуточная работа, очень тесно связана с качеством когнитивных способностей человека, с их развитием. На что можно рассчитывать, когда человек ничем не доволен или очень мало чем доволен? Разве он может эффективно работать?" - задался вопросами Путин. "А как сделать так, чтобы он был доволен и счастлив? Здесь не только повышение заработной платы, хотя и это важно, но не только. Есть целый комплекс, набор всяких составляющих", - добавил он, согласившись, что, например, баланс работы и личной жизни, отсутствие проблем со здоровьем и сном, ментальное здоровье имеют большое значение.