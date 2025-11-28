Путин: знания о связи счастья и эффективности будут полезны в правительстве

Российский лидер шутливо обратился к председателю попечительского совета Российского научного фонда Андрею Фурсенко, что тому не о чем беспокоиться

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Результаты исследования о связи счастья и эффективности сотрудников могли бы быть применены при организации работы правительства, администрации президента и региональных управленческих команд. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками V Конгресса молодых ученых.

"Я очень рассчитываю на то, что когда вы закончите эту работу, у нас будет возможность масштабировать ваши результаты, не только применять их в области научных исследований, деятельности, научной подготовки кадров в этой сфере, но и масштабировать на другие области деятельности", - сказал президент, выслушав рассказ доцента кафедры управления человеческими ресурсами экономического факультета Южного федерального университета Ольги Герасимовой, чья работа с названием "Влияет ли счастье на академическую карьеру молодых специалистов?" получила грант РНФ.

"Я бы, например, распространил результаты ваших исследований и применил бы их в работе региональных управленческих команд, правительства Российской Федерации или администрации", - заметил Путин. При этом он шутливо обратился к своему помощнику, председателю попечительского совета Российского научного фонда Андрею Фурсенко, что тому не о чем беспокоиться. "Вы полностью будете отвечать, я уверен, этим требованиям", - сказал Путин.