Путин признался ученым, что и его спрашивают, куда девать старые аккумуляторы

Доцент Сколковского института науки и технологий Станислав Федотов рассказал, что научным коллективом получен патент на переработку материалов для натриевых аккумуляторов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными в Кремле признался, что ему, как и разработчикам новых технологий и источников энергии, часто задают вопрос о том, куда девать отработанные аккумуляторы.

Во время встречи о своих разработках президенту рассказал Станислав Федотов - доцент Сколковского института науки и технологий (Сколтех) и руководитель проекта, посвященного созданию натрий-ионных аккумуляторов. Путин поддержал разработку подобных аккумуляторов, но задал вопрос об их дальнейшей утилизации.

"Мне этот вопрос часто задают: а что же делать с отработанными аккумуляторами?" - сказал ученый в ответ на слова главы государства.

"Я знаю, я знаю. Мне тоже", - с улыбкой отметил президент.

Продолжая тему утилизации, Путин напомнил о реакции экологического сообщества и аграриев. "А то специалисты в области аграрной науки скажут: Станислав Сергеевич, вы нам загадите всю почву, куда нам девать эти аккумуляторы?" - сказал глава государства.

Федотов пояснил, что проблема утилизации уже решается - научным коллективом получен патент на переработку материалов для натриевых аккумуляторов. По его словам, новая технология является более экологичной, чем литий-ионные аналоги, поскольку не содержит кобальта и использует более доступные материалы.

В ответ на это президент подчеркнул важность комплексного подхода в разработке. "Надо накапливать энергию, сохранить ее и передать. Сохранили, накопили. Но это приходит со временем в негодность. Что делать дальше с этими аккумуляторами? И есть ли здесь баланс между так называемой возобновляемой энергетикой и утилизацией накопляемого постепенного вреда?" - добавил он, поддержав параллельную разработку технологий утилизации.