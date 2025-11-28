В ОП рассказали об автоматическом продлении "новогоднего" отпуска

Отпуск автоматом продлевается на количество праздничных дней, выпавших на период отдыха, отметил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Отпуск сотрудника, выпавший на государственные праздники, автоматически продлится на следующие дни. Это актуально и для первых чисел января, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Читайте также

Уютный декабрь: как подготовиться к Новому году и успеть отдохнуть

"Праздничные выходные дни в отпуск не включают (обоснование: ст. 120 Трудового кодекса РФ). Поэтому, если период отдыха работника попал на праздничный день, отпуск продлевается на количество праздничных дней, выпавших на период отпуска. Переносить его в таком случае на какие-то другие рабочие дни специально не нужно - пролонгация отпуска будет автоматическая", - сказал Машаров в ответ на вопрос, как учитывается отпуск, выпадающий на новогодние праздники.

"Таким образом, если на период отпуска работника выпадают нерабочие праздничные дни, то в число дней отпуска они не включаются и, как следствие, не оплачиваются", - добавил он.

Ранее в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что ближайшие новогодние праздники окажутся самыми длинными за многие годы, они продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.