В Японии отменили 65 авиарейсов из-за проблем с самолетами Airbus

Отмена рейсов затронула около 9 500 пассажиров

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Одна из ведущих японских авиакомпаний All Nippon Airways (ANA) отменила 65 внутренних рейсов из-за проблем с самолетами A320 производства европейского концерна Airbus. Об этом объявила ANA.

В общей сложности отмена рейсов затронула примерно 9 500 пассажиров. По данным агентства Киодо, в авиапарк ANA входит 34 A320, на проверку каждого уйдет около 4 часов.

Другой крупный японский перевозчик Japan Airlines (JAL) не эксплуатирует эти самолеты.

28 ноября концерн Airbus сообщил, что выявил проблему пагубного воздействия солнечного излучения на данные, имеющие критически важное значение для управления полетами. Производитель проводит экстренное обновление программного обеспечения авиалайнеров серии A320.