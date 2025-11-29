Тропические ливни и волны жары вошли в топ климатических рисков Москвы

Волны жары при этом могут по-разному себя проявлять в разных районах города, отметила руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Среди наиболее вероятных климатических рисков в Москве эксперты выделяют тропические ливни и волны жары. Об этом рассказала в интервью ТАСС руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

"Среди самых вероятных рисков столицу ждут как раз тропические ливни, волны жары, когда фиксируются три или более последовательных дня со среднесуточной температурой выше 23 градусов тепла. Ключевым критерием волн жары является повышение не отдельных пиковых значений днем, а устойчиво высокая температура в течение всех суток, в том числе и в ночной период", - сказала Урожаева.

Она пояснила, что повышение температуры во время волн жары будет проходить неравномерно по районам города.

"Исторический центр обладает меньшим тепловым буфером, поскольку здесь меньше зеленых насаждений, которые играют ключевую роль в снижении перегрева. Таким образом, в отдельных районах столицы волны жары проявляют себя в разной степени интенсивности, и необходим дифференцированный подход к решению климатических проблем внутри мегаполиса", - отметила она.

Урожаева добавила, что сейчас департамент природопользования совместно с учеными ведет работу по оценке климатических рисков. Эксперты анализируют изменения атмосферы, наблюдают, систематизируют данные.

