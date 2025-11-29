В России нечестные продавцы используют перекись для продажи просроченной икры

Такой товар часто пытаются выдать за свежий, рассказала доцент департамента техносферной безопасности Аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Недобросовестные продавцы чаще всего используют перекись водорода и антисептики, чтобы "реанимировать" просроченный товар и выдать его за свежий. Об этом рассказала ТАСС доцент департамента техносферной безопасности Аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина.

Красная икра является неизменным атрибутом новогоднего стола у многих россиян. Эксперт напомнила, что этот продукт имеет строгие сроки годности, после истечения которых употреблять его нельзя.

"Недобросовестные продавцы зачастую пытаются "реанимировать" просрочку: икру многократно промывают, обрабатывают уксусом, перекисью водорода или антисептиками, потом обильно солят, добавляют консерванты, ароматизаторы и много растительного масла, чтобы икринки не слипались", - объяснила эксперт один из самых распространенных способов фальсификации.

Подмена сорта

Гурина рассказала, что у каждого вида лососевых рыб свой цвет и размер икринок - эти факторы являются основополагающими в ценообразовании. Поэтому возник еще один вид фальсификата, когда более дешевую икру пытаются выдать за более дорогую.

"Икра горбуши светло-оранжевая, размером около 5 мм. У кеты икра немного больше - около 7 мм, но цвет более насыщенный, ярко-оранжевый. Икринки нерки и кижуча чуть меньше горбуши - около 4 мм, а цвет темно-красный, у кижуча - даже бордовый. Поэтому недобросовестные продавцы и красят икру горбуши в более темные оттенки, пытаясь таким образом продать ее несколько раз выше себестоимости", - объяснила эксперт.

Нужного оттенка добиваются с помощью синтетических красителей, многие из которых не просто вредны для организма, но и запрещены в пищевой промышленности большинства стран. "Гораздо реже используются натуральные красители, такие как паприка или кармин - они пусть и не вредны, но все равно вводят в заблуждение покупателей", - заключила она, вновь призвав граждан приобретать икру только у проверенных продавцов, имеющих все необходимые сертификаты на продукцию.