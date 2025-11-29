Эксперт Урожаева рассказала о прогнозах по климатическим рискам в Москве

Некоторые из них сбываются раньше срока, отметила руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Некоторые прогнозы по климатическим рискам, например, очень обильным осадкам, в Москве начинают сбываться гораздо раньше первоначальных ожиданий. Об этом в интервью ТАСС рассказала руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

"Москва давно готовится к климатическим изменениям. Город одним из первых в России в 2023 году утвердил план адаптации к этим изменениям. <...> При этом часть прогнозов начинает сбываться гораздо раньше, чем мы ожидали. Например, по наблюдениям ученых, количество осадков в столице существенно увеличилось, в последние годы к нам пришли "тропические ливни", дожди высокой интенсивности", - сказала Урожаева.

Причем, по ее словам, особенность таких ливней в том, что за короткий промежуток времени может выпасть количество осадков, сопоставимое с суточной нормой. И эта проблема актуальна не только для Москвы. "Мы участвовали в международной конференции в Стамбуле, там обсуждалось, что этот вопрос волнует все крупные города Европы", - подчеркнула Урожаева.

Она добавила, что в связи с этим в 2025 году было решено уточнить и прогнозы изменения климата, и набор климатических рисков. В столице работает команда ученых из лучших научно-исследовательских центров. "Сейчас коллеги заканчивают работы, и мы будем интегрировать новые знания в управленческие решения", - сказала Урожаева.

