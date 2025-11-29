Эксперт Урожаева: риски появления торнадо и смерчей в Москве минимальны

Прогнозируется повышение ветровой нагрузки, однако не до экстремальных значений, отметила руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Ученые считают торнадо и смерчи климатическими рисками с минимальной вероятностью для Москвы. Об этом рассказала в интервью ТАСС руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

"Сейчас департамент совместно с учеными ведет работу по оценке климатических рисков. Эксперты анализируют изменения атмосферы, наблюдают, систематизируют данные. Есть риски высокой вероятности, средней и минимальной. <…> Риски торнадо и смерчей, наряду с волнами холода, оцениваются как минимальные", - сказала она.

Урожаева добавила, что шквалистым ветрам присваивается средний уровень климатического риска в Москве. "Прогнозируется повышение ветровой нагрузки, однако не до экстремальных значений, характерных для торнадо, когда скорость ветра достигает 300 км/ч", - уточнила собеседница ТАСС.

Полный текст интервью будет опубликован 30 ноября в 10:00 мск.