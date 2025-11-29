Москва вошла в число мегаполисов с низким индексом загрязнения атмосферы

В столице используют коммунальную технику на электротяге, также важную роль может сыграть переход на вакуумные технологии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Москва стала один из немногих мегаполисов в мире, чей индекс загрязнения атмосферы оценивается как низкий. Об этом рассказала в интервью ТАСС руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

"Существует индекс загрязнения атмосферы, ИЗА, который рассчитывается на основании концентраций пяти основных - приоритетных - загрязняющих веществ. Москва - один из немногих крупных мегаполисов, где такой индекс оценивается как низкий", - сказала она.

По словам Урожаевой, каждые 20 минут 57 станций контроля отправляют специалистам более 20 показателей по качеству воздуха. Также круглосуточно работают передвижные экологические лаборатории, которые обследуют территории, не охваченные сетью автоматических станций. И многолетние наблюдения за качеством воздуха показали улучшении ситуации в столице.

"С 2010 года до 2,5 раза снизилась концентрация загрязняющих веществ и в 1,5 раза - мелких взвешенных частиц. Снижения их содержания можно достичь только за счет комплексных мер, таких как дальнейшее развитие электротранспорта, работа с энергетикой, с промышленными объектами в городе, с изменением класса топлива", - пояснила она.

Руководитель департамента отметила, что власти Москвы продолжают работать над улучшением качества воздуха. "В Москве используется коммунальная техника на электротяге. Также важную роль может сыграть переход на вакуумные технологии, на речной электротранспорт, так как Москва-река становится транспортной артерией", - добавила собеседница агентства.

Полный текст интервью будет опубликован 30 ноября в 10:00 мск.