В "Ростелекоме" заявили, что пароли устарели и "уйдут в историю"

Вице-президент по развитию и обеспечению информационной безопасности компании Алексей Чугунов связал это с появлением других многофакторных способов идентификации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Пароли как технология авторизации и идентификации устарели, они будут уходить "на второй и третий планы", заявил в интервью ТАСС вице-президент по развитию и обеспечению информационной безопасности "Ростелекома" Алексей Чугунов.

"У меня есть ощущение, что пароли - это устаревшая технология авторизации и идентификации человека. Они будут постепенно уходить на второй и третий планы", - сказал он.

Топ-менеджер "Ростелекома" связал это с появлением "других многофакторных способов идентификации" и привел в пример активное развитие биометрических технологий и авторизации по иным параметрам.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко в комментарии "России-1" недавно также говорил, что применение биометрии - это "самый безопасный на сегодняшний день способ применения пароля".

"Будет ли у людей принято делать пароли сложными? Я считаю, что запоминание паролей и графических символов не самое важное для человека. Скорее всего, это просто уйдет в историю, а системы будут опознавать человека по другим признакам. Хотя, конечно, запоминание сложных паролей развивает мозг", - признал Чугунов.

Полный текст интервью будет опубликован 1 декабря в 10:00 мск.