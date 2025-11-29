В Волгограде простились с создателем "Тополя" и "Искандера" Соболевым

Он умер в возрасте 87 лет

ВОЛГОГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с создателем пусковых установок "Тополь" и "Искандер" Валерианом Соболевым, который умер 25 ноября в возрасте 87 лет, прошла в Волгограде, передает корреспондент ТАСС.

Проститься с ученым, конструктором пришли родственники, близкие и коллеги. Венки на кладбище прислали Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" и Волгоградский НИИ технологии машиностроения. Соболева похоронят на кладбище в Волгограде.

Депутат Госдумы Андрей Гимбатов, ранее руководивший ВНИИТМАШ, в словах прощания отметил, что Соболев был "личностью грандиозного масштаба". "Он внес огромный вклад в обороноспособность нашего государства - все знают его изобретения, тысячи патентов. Это очень деятельный и очень разносторонний человек. То, что его изобретения будут модернизироваться еще долгие годы, <...> дает нам безопасность и мирное небо над головой", - подчеркнул он.