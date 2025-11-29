Роспотребнадзор: ситуация по зоонозным инфекциям находится под контролем

Нет оснований, что птичий грипп может вызвать пандемию опаснее COVID-19, отметили в ведомстве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Ситуация по зоонозным инфекциям в России находится под постоянным контролем, на текущий момент нет оснований предполагать, что циркулирующие варианты птичьего гриппа могут вызвать пандемию, представляющую для человечества более высокую опасность, чем COVID-19. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее агентство Reuters сообщало, что вирус гриппа птиц в будущем способен вызвать пандемию более опасную, чем COVID-19.

"На текущий момент отсутствуют основания для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию, представляющую для человечества более высокую опасность, чем COVID-19. Тем не менее Роспотребнадзор сохраняет высокий уровень готовности и продолжает ежедневный оперативный мониторинг эпидемиологических рисков", - говорится в сообщении.

По данным исследований Роспотребнадзора, в РФ у птиц выявляется только вирус гриппа H5N1, принадлежащий широко циркулирующей в мире кладе 2.3.4.4b. К той же кладе относится вирус гриппа H5N5, впервые вызвавший инфицирование человека в штате Вашингтон. Данный вирус выявлен в США, Канаде и некоторых странах Европы, преимущественно у диких птиц.

"Тем не менее риск межвидового перехода для этого варианта сохраняется. При этом случаев передачи вируса между млекопитающими не зарегистрированы. Для своевременного выявления вирусов с пандемическим потенциалом и принятия мер по недопущению их распространения на территории Российской Федерации ученые Роспотребнадзора разработали высокочувствительные тест‑системы, способные выявлять циркулирующие в настоящее время штаммы вируса гриппа, включая H5", - уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что ведомство следит за ситуацией с первым в мире случаем заражения человека вирусом птичьего гриппа штамма H5N5 в США. Риск межвидового перехода вируса сохраняется.