В Пулково заявили, что прямой авиарейс из России в Венесуэлу не отменяли

Вылет должен состояться вечером 30 ноября в 22:30

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Ближайший прямой авиарейс из России в Венесуэлу, который должен быть выполнен вечером 30 ноября из Санкт-Петербурга, пока не отменялся. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта Пулково.

"Рейс в Каракас стоит в расписании, вылет в 22:30, перевозчик - венесуэльская авиакомпания Conviasa", - сказала собеседница агентства. По ее словам, информации о том, что рейс может быть отменен или отложен от авиакомпании не поступало.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. По его словам, все "авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми" должны считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее "полностью закрытым".

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории республики. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробностей о возможных военных операциях.