Дом Миндича в Израиле пустует

ГЕРЦЛИЯ /Израиль/, 29 ноября. /ТАСС/. Расположенный в израильском приморском городе Герцлия особняк украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, выглядит так, будто давно пустует, передает корреспондент ТАСС.

Деревья на участке не подстригались по меньшей мере несколько месяцев, дорожки и мебель покрыты густым слоем пыли, калитка была либо снесена, либо разобрана, но не восстановлена, будто начался, но не завершился ремонт. Охрана и обслуживающий персонал на участке отсутствуют, все окна и двери в здании закрыты, стекла пыльные. В доме по соседству также никто не живет.

Герцлия считается одним из самых богатых городов Израиля, она расположена в полутора десятках километров к северу от Тель-Авива на побережье Средиземного моря. Вилла Миндича находится на так называемой первой линии в сотне метров от пляжа на улице Галей-Тхелет в северной части Герцлии, свидетельствуют опубликованные в СМИ налоговые документы. Вокруг расположены дома послов, местных знаменитостей, врачей, предпринимателей. В 2020 году была продана резиденция американского посла, находившаяся на этой же улице с 60-х годов прошлого века. По данным портала Ynet, цена сделки тогда составила $67 млн.