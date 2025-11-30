Юрист Гринь оценила шансы Безрукова выиграть дело о продаже масок с его лицом

Коммерческое использование изображения человека без его согласия в большинстве случаев запрещено, подчеркнула эксперт Народного фронта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Использование изображения человека без его согласия в коммерческих целях является нарушением закона. Таким образом эксперт Народного фронта юрист Елена Гринь прокомментировала ТАСС дело о продаже масок с лицом российского актера Сергея Безрукова.

На этой неделе стало известно, что Безруков подал иск в Хамовнический районный суд Москвы против индивидуального предпринимателя, который на маркетплейсах продает карнавальные и тканевые маски с его лицом. Отмечается, что ответчик использует изображение актера и его имя без его согласия. В иске Безруков просит запретить предпринимателю распространять его личные данные и взыскать компенсацию за причинение морального вреда.

"Коммерческое использование изображения человека, в том числе масок, ростовых фигур, сувениров, без согласия в большинстве случаев запрещено, - сказала Гринь. - Исключения лишь в информационных целях - в новостях или репортажах, если изображение не является доминирующим коммерческим товаром, используется в общественных интересах, когда лицо позировало за плату и иное не оговорено, либо согласие дано через лицензию или договор".

Юрист отметила, что изображение лица и элементы индивидуальности охраняются как нематериальное благо через несколько правовых режимов: право на товарный знак/бренд, право на имя/псевдоним, охрана внешности как элемента индивидуализации при недобросовестной конкуренции, а также авторское право на конкретный художественный образ.

"Маска, фигура, явно рассчитанная на продажу и заработок в [данном] примере, - это коммерческое использование, для которого требуется согласие правообладателя изображения", - подчеркнула Гринь.