В Пулково заявили, что рейс из Петербурга в Каракас планируется по расписанию

Вылет должен состояться в 22:30 мск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Вечерний рейс из Санкт-Петербурга в Каракас должен быть выполнен по расписанию. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту Пулково.

Данный рейс - ближайший перелет из России в Венесуэлу после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о закрытии воздушного пространства над Боливарианской республикой. "Пока рейс значится как выполняемый по расписанию, какой-либо информации о его возможной отмене или задержке нет", - сказал собеседник агентства в справочной службе аэропорта. Он напомнил, что по плану вылет в столицу Венесуэлы должен состояться в 22:30 мск, перевозчиком на маршруте является венесуэльская авиакомпания Conviasa.

Ранее президент США заявил, что все "авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми" должны считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее "полностью закрытым". Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей, атомную подлодку, более 16 тыс. военнослужащих. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать удары по Венесуэле. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы.