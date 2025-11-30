Жителям Красноармейска начали выдавать российские паспорта

Военнослужащие ВС РФ эвакуировали из города 300 человек

ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Первые российские паспорта выдали жителям Красноармейска Донецкой Народной Республики, эвакуированным из города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Жители Красноармейска начали получать российские паспорта. Вместе с министром внутренних дел по ДНР генерал-лейтенантом полиции Павлом Гищенко вручили им долгожданные документы", - написал он в своем канале в Max.

Пушилин уточнил, что российские военные эвакуировали из Красноармейска уже 300 мирных жителей. Управление по вопросам миграции МВД по ДНР продолжает паспортизацию жителей освобожденных населенных пунктов.