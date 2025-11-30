В Таганроге более 40 адресов вошли в зону ЧС после атаки ВСУ

Жители города подали 584 заявки на получение единовременной выплаты

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября. /ТАСС/. Локальный режим ЧС в Таганроге после атаки Вооруженных сил Украины охватил 45 адресов. Об этом в Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Таганроге продолжаются восстановительные работы после серии воздушных атак, которым подвергся наш город на этой неделе. Ввели локальный режим ЧС по 45 адресным ориентирам. Пострадали 20 многоквартирных домов (451 квартира), девять частных домовладений, четыре социальных объекта, 14 хозяйствующих субъектов и промышленных предприятий, автомобили", - написала Камбулова.

Она напомнила, что с 25 ноября работает комиссия по оценке нанесенного ущерба и оказанию материальной помощи гражданам. Жители Таганрога подали 584 заявки на получение единовременной выплаты, 20 - на оказание финансовой помощи за полную утрату имущества.

В ночь на 25 ноября Таганрог и Неклиновский район Ростовской области подверглись атаке ВСУ, были повреждены инфраструктура и жилые дома. В результате атаки два человека погибли, 10 получили ранения, еще двое позднее скончались в больнице.