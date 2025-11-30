В ОП поддержали введение декретного отпуска с первого триместра беременности

Заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина отметила, что это необходимо для поддержки материнства

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Введение декретного отпуска с первого триместра беременности, а также включение в трудовой стаж периода ухода за ребенком до трех лет независимо от наличия предыдущего опыта работы необходимо для поддержки материнства в России. Такое мнение высказала ТАСС заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Наталья Москвитина.

"Включение в трудовой стаж периода ухода за ребенком до трех лет независимо от наличия предыдущего опыта работы и без ограничений по количеству детей, а также возможность взять декретный отпуск в первом триместре беременности, когда мучает токсикоз, - все эти меры заслуживают поддержки", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что именно в первом триместре беременной женщине особенно нужна поддержка.

Москвитина призвала "помочь женщине в этот момент быть счастливее и осознаннее реагировать на свою беременность, не думая, что это трудность, а наоборот - очень благодатное и правильное время".

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов рассказал ТАСС о мерах, которые предлагает ввести Русская православная церковь для поддержки семей и матерей. Среди них - ввод декретного отпуска для беременных женщин с первого триместра, увеличение размера ежемесячных пособий беременным женщинам до уровня не менее 1,5 МРОТ, отмена критериев нуждаемости при назначении пособия по беременности и родам, включение периода ухода за ребенком в страховой стаж матери независимо от наличия предыдущего опыта работы, введение прогрессивного принципа поддержки с рождением каждого последующего ребенка.