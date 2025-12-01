Последняя рабочая неделя декабря будет двухдневной

Ближайшие новогодние праздники окажутся самыми длинными за многие годы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Путем переноса выходных 31 декабря будет нерабочим днем, соответственно последняя рабочая неделя в 2025 году будет двухдневной - понедельник и вторник.

Как в октябре рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, последняя неделя декабря будет состоять всего из двух рабочих дней: 29 и 30 декабря.

"Среда, 31 декабря - предновогодний выходной день, и новый 2026 год настанет 1 января, в четверг, после короткой, всего двухдневной рабочей декабрьской недели", - отмечал Нилов.

При этом, по его словам, работодатели должны будут досрочно перечислить сотрудникам зарплату за декабрь, если привычная дата выплаты придется на новогодние праздники.

Новогодний график

Ближайшие новогодние праздники окажутся самыми длинными за многие годы, они продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. В этой связи в январе 2026 года общее число нерабочих (выходных и праздничных дней) окажется больше, чем рабочих (16 и 15 соответственно).

Всего в Трудовом кодексе РФ прописано 14 праздничных дней в течение года, а если они выпадают на выходные, то переносятся на какие-то из будней. Таким образом, общий баланс труда и отдыха в годовом измерении остается стабильным: в 2025 году, как и в предыдущие годы, в России установлено 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих. Такое же общее соотношение будет и в 2026 году. Так, при самых длинных за долгое время новогодних праздниках в 2026 году отдых на майские праздники будет короче, чем в предыдущие годы.