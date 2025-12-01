Дело рэпера Face об уклонении от обязанностей иноагента поступило в суд

Минюст внес музыканта в реестр иноагентов в апреле 2022 года

УФА, 1 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении рэпера Face (настоящее имя - Иван Дремин, внесен в РФ перечень иноагентов) об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента зарегистрировано в Кировском районном суде Уфы.

"Регистрация поступившего в суд дела - 1 декабря", - говорится в карточке дела.

Дело возбуждено по ст. 330.1 ч. 2 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Минюст внес рэпера Face в реестр иноагентов в апреле 2022 года. Тогда же, согласно открытым данным, он покинул Россию. 18 июля стало известно, что музыканта объявили в РФ в розыск по уголовной статье. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что объявление его в розыск может быть связано в возбуждением уголовного дела за нарушение закона об иноагентах.