Лещенко рассказал, какой хотел бы видеть Россию через 10 лет

Народный артист РСФСР заявил, что хотел бы видеть страну "непокоренной"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Лев Лещенко, размышляя над будущим России, вспомнил слова Михаила Кутузова из оперы Сергея Прокофьева. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Читайте также

Лев Лещенко: покорствовать Россия не привыкла

"Я хотел бы видеть Россию непокоренной. Покорствовать Россия не привыкла. Как сказал Михаил Кутузов: "В боях свободу отстоит народ. Отечеству мы вернем спокойствие, и мир другим державам", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сегодня россиянам приходится тяжело из-за геополитической ситуации. "Я думаю, что сегодняшний день тяжеловат для нашего Отечества, потому что идет конфликт, о котором мы говорим все время. И думаю, что это больше всего беспокоит умы нашего отечества. Но я думаю, что мы отстаиваем некого рода духовные и нравственные ценности, поэтому в этом есть наше убеждение в том, что мы поступаем правильно", - заключил артист.