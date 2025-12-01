В Бурятии на трассе "Байкал" открыли три пункта обогрева и питания

Непогода, по данным синоптиков, сохранится до 2 декабря

УЛАН-УДЭ, 1 декабря. /ТАСС/. Спасатели открыли три пункта обогрева и питания на федеральной трассе "Байкал" на границе Бурятии и Иркутской области, где из-за непогоды и ДТП образовалась 80-километровая пробка из большегрузов и легковых автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

"В связи со сложной дорожной обстановкой в Иркутской области (140-160 км) Р-258 "Байкал" просим заблаговременно остановиться возле пунктов обогрева и питания: село Выдрино - 183-й км, поселок Клюевка - 260-й км, город Бабушкин - 282-й км", - сообщили в ГУ МЧС по республике. В ведомстве пояснили, что данные пункты действуют на базе местных заведений общественного питания.

Ранее в Упрдор "Южный Байкал" сообщили, что из-за морозов до 30 градусов, снегопада, ветра и ДТП образовался затор из автомобилей. Сложная транспортная обстановка наблюдается вторые сутки на участках с 100-го км (поселок Култук Иркутской области) по 184-й км (поселок Выдрино Республики Бурятия). В настоящее время подрядные организации организовали круглосуточную работу. На линию вышли шесть единиц комбинированных дорожных машин и два автогрейдера, на местах дежурят экипажи Госавтоинспекции.

Ситуацию усугубило ДТП, которое произошло днем 1 декабря в поселке Байкальский прибой на территории Кабанского района Бурятии: водитель грузового автомобиля Jiefang не соблюдал дистанцию и совершил столкновение с впереди идущим микроавтобусом Toyota Hiace, который от удара выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Dongfeng. "В результате ДТП травмы получили водитель и двое пассажиров "Тойоты Хайс", - сообщили в МВД по Бурятии.

В прокуратуре Бурятии отметили, что в настоящее время движение на указанном участке осуществляется по одной полосе. "Надзорное ведомство контролирует дорожную ситуацию и принимаемые органами полиции меры по ликвидации затрудненного движения автомобилей на указанном участке дороги", - уточнили в прокуратуре.

Сложные погодные условия, по данным синоптиков, сохранятся до 2 декабря.