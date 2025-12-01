На трассе "Байкал" восстановили движение

Автомобильные заторы наблюдались на участках с 100-го километра до 184-го километра

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Движение на федеральной трассе Р-258 "Байкал", где сложилась сложная дорожная обстановка и возникла большая пробка, восстановлено в обе стороны. Об этом в своем канале Max сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"На федеральной трассе Р-258 "Байкал" восстановили дорожное движение в обе стороны. Непростая обстановка сложилась там из-за погоды. Автомобильные заторы, участниками которых стали преимущественно грузовики, наблюдались на участках с 100-го километра (п. Култук Иркутской области) до 184-го километра (п. Выдрино Республики Бурятия)", - написал Кобзев.

По словам губернатора региона, в круглосуточном режиме последствия непогоды устраняли шесть единиц комбинированных дорожных машин и два автогрейдера. Для водителей и пассажиров были организованы также стационарные пункты обогрева и питания.

Ранее в Упрдор "Южный Байкал" сообщили, что из-за морозов до 30 градусов, снегопада, ветра и ДТП образовался затор из автомобилей. Сложная транспортная обстановка наблюдается вторые сутки на участках с 100-го км (поселок Култук Иркутской области) по 184-й км (поселок Выдрино Республики Бурятия). Ситуацию усугубило ДТП, которое произошло днем 1 декабря в поселке Байкальский прибой на территории Кабанского района Бурятии: водитель грузового автомобиля Jiefang не соблюдал дистанцию и совершил столкновение с впереди идущим микроавтобусом Toyota Hiace, который от удара выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Dongfeng. Сложные погодные условия, по данным синоптиков, сохранятся до 2 декабря.