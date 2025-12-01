Эксперт Быстрицкий ожидает продления безвиза с Китаем после 14 сентября

Это приведет к заметному росту турпотока

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сценарий продления безвизового режима с Китаем после 14 сентября 2026 года жизнеспособен, туристический поток будет заметно расти. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Ранее в понедельник был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, в соответствии с которым граждане Китая на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года смогут приезжать в Россию сроком до 30 дней без виз. Как подчеркнул эксперт, "все это делается для того, чтобы туристический обмен вырос и стал более простым и легким для граждан".

"Указ российского президента адекватен тому решению, которые приняли китайские власти в сентябре. Они ввели этот режим на год. В данном случае [Россией] сделано так, чтобы оба решения были симметричны друг другу. Можно вполне уверенно сказать, что определенный оптимизм для ожидания продления действия этих российских и китайских указов и распоряжений будет", - прокомментировал Быстрицкий.

Он выразил убежденность, что принятая мера поможет двустороннему турпотоку "расти быстрее". "Это явный символ того, что российско-китайские отношения укрепляются, в том числе и на таком демократическом, народном уровне", - резюмировал эксперт.

Указ президента вступает в силу со дня его подписания - 1 декабря. В начале осени дипведомство Китая объявило, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.