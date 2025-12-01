Махонин поблагодарил сотрудников ГУФСИН за оказание помощи пострадавшим в ДТП

Губернатор Пермского края вручил благодарственные письма Виталию Макарову и Роману Чакилеву

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил благодарственные письма сотрудникам ГУФСИН России по региону Виталию Макарову и Роману Чакилеву, которые оказали первую помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в Кунгурском округе.

"Сегодня был рад лично поблагодарить наших земляков, сотрудников ГУФСИН - Виталия Макарова и Романа Чакилева. 14 ноября на трассе в Кунгурском округе произошло тяжелое ДТП. Парни не прошли мимо чужой беды, когда счет шел на минуты. Виталий и Роман оперативно вызвали экстренные службы, а до их приезда помогали пострадавшим и поддерживали людей. Вручил сотрудникам заслуженные награды. Горжусь тем, что в наших силовых структурах служат такие люди. Спасибо за мужественный и благородный поступок", - сообщил Махонин в своем Telegram-канале.

В момент аварии Виталий Макаров и Роман Чакилев проезжали мимо, они ехали в командировку, и момент ДТП попал на их видеорегистратор. Увидев аварию, они припарковались на обочине, чтобы оказать помощь пострадавшим. По словам Макарова, сотрудники ГУФСИН сразу же вызвали службу спасения и стали помогать пострадавшим покинуть транспорт, вытаскивать тех, кто был без сознания. Через 10 минут на место аварии подъехали скорая помощь и МЧС, однако сотрудники ГУФСИН продолжили помогать спасателям и передали записи с видеорегистратора.

ДТП произошло 14 ноября в 20:40 (18:40 мск) на 64-м км автодороги Р-243 в Кунгурском муниципальном округе вблизи деревни Черепахи. По предварительным данным Госавтоинспекции Прикамья, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, чтобы уйти от столкновения с идущим впереди транспортным средством, где столкнулся с фурой. В результате аварии погибли 7 человек, в том числе несовершеннолетняя девушка, 12 человек получили травмы. По последним данным Минздрава Прикамья, в больницах Перми продолжают лечение семь пострадавших, в том числе один ребенок. Двое взрослых и ребенок находятся в удовлетворительном состоянии, один человек в состоянии средней степени тяжести, два пациента в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которые объединены в одно производство.