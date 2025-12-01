В России ожидают более 2 млн китайских туристов в 2026 году

Это в том числе связано с отменой виз, отметил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ ожидает, что в 2026 году с учетом отмены виз Россию посетят более 2 млн туристов из Китая. Об этом сообщил ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никита Кондратьев.

"Ожидаем, что с учетом отмены виз Россию уже в следующем году посетят более 2 млн китайских туристов", - сказал он.

Кондратьев отметил, что Китай является лидером среди стран дальнего зарубежья по количеству турпоездок в Россию. В 2024 году РФ посетили 1,3 млн туристов из КНР, из них 300 тыс. по электронной визе и 1 млн в рамках механизма безвизовых групповых туров.

Россия нацелена на достижение показателя в 5,5 млн поездок из Китая к 2030 году. Для этого совместно с регионами составлены и продвигаются новые турпродукты для китайских туристов, реализуются планы по улучшению транспортной доступности и строительству новых объектов туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", напомнил глава департамента.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Китая до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать в РФ без виз для туристических и деловых поездок.