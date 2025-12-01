В Красноярском крае нашли пропавших три дня назад в тайге

От медицинской помощи спасенные мужчины отказались

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Спасатели обнаружили двоих мужчин, пропавших 28 ноября в тайге в Богучанском районе на севере Красноярского края, говорится в сообщении краевого государственного казенного учреждения "Спасатель".

По данным Гидрометцентра, 1 декабря на 13:00 (9:00 мск) температура воздуха в Богучанах около минус 28 градусов. На выходных температура воздуха опускалась ниже 30 градусов.

"Сегодня днем спасатели Богучанского поисково-спасательного отряда нашли в лесу двух мужчин, которые 28 ноября выехали в лес за дровами. Со слов мужчин, у них заглох аккумулятор, и они в течение трех дней ждали помощи. Спасатели доставили граждан в поселок Красногорьевский. От медицинской помощи спасенные мужчины отказались", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчины поехали в лес на автомобиле ГАЗ-66. Спасатели напоминают гражданам, что перед поездкой на дальние расстояния необходимо проверять техническое состояние своего авто, а также иметь при себе заряженный сотовый телефон.