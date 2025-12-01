Эксперт Сунь: безвиз между Россией и КНР повысит требования к некоторым отраслям

В частности, речь идет о безопасности и пропускной способности пограничных пунктов, уточнил исполнительный директор Центра исследования РФ и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук

ПЕКИН, 1 декабря. /ТАСС/. Введение безвизового режима между Россией и Китаем открывает большие возможности для бизнеса и туризма, однако в то же время появятся более высокие требования к пропускной способности пограничных пунктов, авиаперевозкам, качеству туризма и безопасности. Такое мнение высказал ТАСС исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о безвизовом режиме для граждан КНР.

"Однако стоит отметить, что взаимный безвизовый режим также предъявляет более высокие требования к управлению со стороны обеих стран: пропускная способность рейсов и пограничных пунктов, языковая и платежная среда, качество туризма и безопасность, соответствие коммерции нормативным актам и защита прав потребителей - все это требует одновременного улучшения, чтобы превратить преимущества политики в устойчивые выгоды для населения и бизнеса", - сказал эксперт.

По его словам, безвизовый режим сократит затраты на двустороннее деловое общение, будет способствовать освоению рынков и промышленной интеграции малых и средних предприятий двух стран.

"Кроме того, туристические цепочки создадут стимулы для восстановления пропускной способности авиакомпаний, роста потребления в сфере гостиничного бизнеса и туризма, а также увеличения доходов местного сектора услуг. Электронная коммерция, выставочная экономика, профессиональные услуги и расчеты в национальной валюте также выиграют от увеличения потоков людей и информации", - считает Сунь Ци.

Кроме того, обратил внимание эксперт, важное значение взаимный безвизовый режим между Китаем и Россией имеет и для улучшения взаимопонимания между народами.

"Путешествия и посещения родственников станут проще, все это также будет способствовать академическим обменам, художественной и спортивной деятельности, взаимным визитам молодежи и установлению партнерских отношений между городами, что станет ключевым шагом от "видения друг друга" к "пониманию друг друга", - считает он.

"В долгосрочной перспективе взаимный безвизовый режим, совместно с развитием трансграничной инфраструктуры, упрощением таможенных процедур и созданием логистических коридоров между Китаем и Россией, будет способствовать реализации конкретных проектов и корпоративных инициатив в рамках сопряжения "пояса и пути" с Евразийским экономическим союзом", - указал эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Китая до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать в РФ без виз для туристических и деловых поездок.