Матвиенко выразила соболезнования в связи с наводнениями на Шри-Ланке

Председатель Совета Федерации выразила надежду на "скорейшее выздоровление пострадавших и преодоление последствий разрушительной стихии"

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с последствиями наводнений на Шри-Ланке.

"В Совете Федерации Федерального собрания РФ с тревогой и болью восприняли сообщение о произошедших в вашей стране наводнениях и оползнях, которые привели к многочисленным жертвам и серьезным разрушениям. Просим передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - написала она в письме на имя председателя парламента Шри-Ланки Джагата Викрамаратне.

Матвиенко также выразила надежду на "скорейшее выздоровление пострадавших и преодоление последствий разрушительной стихии".

Мощный тропический циклон "Дитва" привел к затоплениям и разрушениям на Шри-Ланке. Власти страны объявили режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил ланкийский центр по борьбе со стихийными бедствиями, погибли не менее 334 человек. Из-за последствий циклона в островном государстве пострадали почти 854 тыс. жителей, около 124 тыс. человек были эвакуированы в 919 временных центров. Данных о пострадавших и погибших среди россиян не поступало.