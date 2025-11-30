Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке возросло до 334

Из-за последствий циклона "Дитва" пострадали почти 854 тыс. жителей

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 ноября. /ТАСС/. Не менее 334 человек погибли на Шри-Ланке за последние несколько дней в результате циклона "Дитва", который обрушился на островное государство. Об этом сообщил ланкийский центр по борьбе со стихийными бедствиями.

"Число погибших из-за неблагоприятных погодных условий, с которыми страна столкнулась за последние несколько дней, возросло до 334", - заявили в ведомстве. Ранее сообщалось о 159 погибших.

Из-за последствий циклона "Дитва" в островном государстве пострадали почти 854 тыс. жителей. Около 124 тыс. человек были эвакуированы в 919 временных центров.