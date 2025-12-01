Глава ЛНР поручил решить вопрос с теплоснабжением в регионе

В республике идут работы по восстановлению тепловых сетей

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил профильным министерствам и ведомствам решить вопрос с обеспечением теплоснабжением жителей региона, в том числе в Луганске.

"Прошу разобраться с этим вопросом, если нет отопления, с чем это связано? <…> Мы вошли в период зимы, поэтому теплоснабжение должно быть у всех жителей Луганской Народной Республики ", - сказал он в ходе прямой линии с жителями региона, обращаясь к руководителям министерств.

Пасечник также отметил, что в регионе проводятся работы по восстановлению тепловых сетей. "Мы максимальное внимание на сегодняшний день уделяем замене подземных коммуникаций", - сказал он.

В пресс-службе главы региона отметили, что проблемы с теплоснабжением носят локальный характер и будут решаться точечно. Для системного решения проблемы ежегодно проводится замена теплосетей, есть план до 2030 года.

Ранее в региональном министерстве строительства и жилищного хозяйства ТАСС сообщали, что в ЛНР в 2026 году планируют заменить около 48 км сетей теплоснабжения. Износ тепловых сетей в регионе составляет порядка 70%, сетей водоснабжения - 80%.

Всего в ЛНР более 780 км теплотрасс, около 1 800 котельных.