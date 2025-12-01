Жители Таганрога лишились девяти квартир после атаки ВСУ

Количество заявлений на получение единовременной выплаты выросло до 635

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Непригодными для проживания стали девять квартир в Таганроге после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 25 ноября. Жители подали уже более 600 заявлений на получение материальной помощи, сообщила в Telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова.

"В результате вражеской атаки девять квартир полностью утрачены. Держим на особом контроле вопросы жителей, которые лишились своих квартир. Дала поручение своему заместителю Александру Полянину с каждым напрямую держать связь", - написала она.

Камбулова уточнила, что ранее озвученное количество квартир (451), получивших повреждения, увеличилось. Уже обследованы 283 квартиры. Также выросло до 635 количество заявлений на получение единовременной выплаты.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ в ночь на 25 ноября в Таганроге введен локальный режим ЧС по 45 адресным ориентирам. Получили повреждения 20 многоквартирных домов, девять частных домовладений, четыре социальных объекта, 14 хозяйствующих субъектов и промышленных предприятий, а также автомобили.