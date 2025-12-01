В России доминирует гонконгский грипп

Штамм составляет более 80% от выделенных образцов, отметили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Среди вирусов гриппа в России доминирующим является штамм А(H3N2), так называемый гонконгский грипп, он также составляет 80,9% от всех выделенных образцов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Рост заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе гриппом, продолжается, особенно в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала. Среди вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2) - он составляет 80,9% от всех выделенных образцов. Отмечается также рост заболеваемости COVID-19: на 48-й неделе рост составил 17,8% - было зарегистрировано около 9,7 тыс. случаев", - говорится в сообщении.

В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 78 млн человек - 52,9% населения. Ведомство призывает граждан учитывать сезонную заболеваемость респираторными инфекциями и соблюдать профилактические меры: избегать мест скопления людей, ограничивать контакты при признаках недомогания, проветривать помещения, мыть руки. "Сделать прививку от гриппа еще не поздно: вакцинация снижает риск осложнений, госпитализации и летального исхода, особенно у пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями", - резюмировали в Роспотребнадзоре.