В Иркутской области на участке трассы "Байкал" скопились более 350 грузовиков

Развернуто три подвижных пункта обогрева и питания

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 350 грузовиков стоят на участке с 149-го по 168-й км федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Иркутской области из-за снегопада и гололеда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В результате сильного снегопада и гололеда на территории Слюдянского района с 149-го по 168-й км федеральной автомобильной дороги Р-258 "Байкал" в сторону Республики Бурятия подъем в гору большегрузного транспорта оказался невозможен. На 19-километровом участке дороги произошло скопление порядка 350 грузовиков", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, силы МЧС России будут находиться на месте до полного устранения затора. Для помощи водителям развернуто три подвижных пункта обогрева и питания. Приведен в готовность пункт временного размещения в Байкальске вместимостью 549 человек.

В последние дни на федеральной трассе "Байкал" на границе Бурятии и Иркутской области из-за снегопада, гололеда, снежных заносов сложилась сложная дорожная обстановка. Ситуацию усугубляют ДТП с участием большегрузного транспорта.

В Управлении федеральной автомобильной дороги "Южный Байкал" сообщили, что утром 2 декабря на 161-м км трассы Р-258 в направлении города Иркутска наблюдается затруднение в движении большегрузного транспорта, который не может подняться в гору. На месте происшествия работают четыре комбинированные дорожные машины, осуществляющие очистку и обеспечение проходимости. Кроме того, на 162-м км трассы одна полоса движения занята большегрузным автомобилем с технической неисправностью.

В ночь с 1 на 2 декабря дорожные службы продолжали работы по очистке проблемных участков в диапазоне от 128-го км (поселок Солзан, Иркутская область) до 183-го км (поселок Выдрино, Республика Бурятия). Дорожная техника работала в тесном взаимодействии с экипажами ГИБДД.