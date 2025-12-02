ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Краснов: реакция на любые коррупционные действия судей будет бескомпромиссной

Председатель Верховного суда выступил на пленарном заседании Совета судей России
07:12
обновлено 07:13

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Реакция на коррупционные действия судей независимо от их уровня будет бескомпромиссной. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

"На любые действия коррупционного характера - вне зависимости от уровня их совершения - реакция будет бескомпромиссной", - заявил он, выступая на пленарном заседании Совета судей РФ в Москве.

Краснов отметил, что решения суда не должны быть катализатором мошеннических схем. 

