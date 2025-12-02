Песков отметил популярность индийской культуры в России

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что гуманитарное и научное сотрудничество является важной частью двусторонних отношений

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Культура Индия пользуется в России большой популярностью. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

Читайте также

Мирный план Трампа и ситуация с российскими активами. Заявления Пескова индийским СМИ

"Индийская культура очень популярна в России", - отметил представитель Кремля, выразив надежду, что культура России вызывает в Индии ответные чувства.

По словам Пескова, гуманитарное и научное сотрудничество является важной частью двусторонних отношений. Тысячи студентов из Индии получают образование в российских вузах и Россия готова создавать лучшие условия для обучения.