Территория России нагревается быстрее остальной планеты: что нас ждет в ближайшие годы

Изменение климата уже перестраивает экономику, политику и повседневную жизнь людей по всему миру. О климатических изменениях, нервозности погоды и будущем климате России — читайте в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Темпы глобального климатического изменения продолжают расти, и научные данные указывают: характер развития климатической системы Земли все более нестабильный. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, температура может повыситься за ближайшие 50 лет и на 1,5 градуса, и на 4,5 градуса. "Все зависит от того, как человечество будет реагировать на эту угрозу, как оно будет влиять на дальнейшие изменения в климатической системе", — подчеркнул Шувалов.

В последнем проведенном исследовании, Шестом оценочном докладе МГЭИК (IPCC, 2021), Межправительственной группы экспертов Организации Объединенных Наций, ученые приходят к выводу, что даже в случае резкого сокращения выбросов различных газов в атмосферу — некоторые последствия останутся необратимыми на ближайшие столетия: высокая температура, повышение уровня океана, уменьшение площади ледового покрова. По заключениям экспертов, продолжение глобального потепления чревато еще более сильными колебаниями температур, засухой и потопами.

Что происходит с планетой

Наша планета ставит новые температурные рекорды. По данным Межправительственной группы экспертов ООН, последние годы стали самыми жаркими за всю историю наблюдений, и с каждым новым десятилетием этот тренд только усиливается. Средняя температура на Земле уже на 1,2 градуса выше, чем была в доиндустриальную эпоху, и нагревание происходит все быстрее.

Сильнее всего изменения климата заметны в Северной полярной области — в этом регионе температура выросла более чем на 2,5 градуса, что демонстрирует, насколько уязвимы полярные области Земли. В Третьем оценочном докладе Росгидромета специалистами прогнозируется рост катастрофических наводнений более чем на половине территории суши Земли (части Южной и Юго-Восточной Азии, тропической Африки, северо-востока Евразии и Южной Америки).

Ученые предполагают, что в этом столетии произойдет увеличение суровости засух в Центральной и Южной Европе, Средиземноморье, Центральной Америке, Мексике, на северо-востоке Бразилии и юге Африки. Климатологи и метеорологи предупреждают, что дальнейший рост температур приведет к усиленному испарению влаги из почвы, а значит — к ее высыханию.

Расчеты в Третьем оценочном докладе Росгидромета показывают, что если учитывать не только будущее уменьшение дождей, но и это усиленное испарение, то картина получается более тревожной.

Климатическая ситуация в России

Территория России теплеет почти в 2,5 раза быстрее, чем суша в целом, причем каждое десятилетие теплее предыдущего, а из 10 самых теплых годов — 9 наблюдались в ХХI веке.

"В южных регионах страны — это Краснодарский край и центрально-черноземные области — будет повышение температуры и повышение уровня засушливости", — рассказал в беседе с ТАСС метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По словам ученого, такое усиление засушливости приведет к риску снижения урожайности и увеличению частоты природных пожаров. Однако повышение температуры опасно не только в летний сезон, но и в зимний. Теплая зима означает повышение количества оттепелей, перепадов температур, которые приводят к негативным последствиям — ухудшаются и разрушаются объекты инфраструктуры, дороги.

Вследствие глобального потепления происходит смещение природных зон — на равнинах к северу, а в горах вверх по склонам. Такие смещения создали несоответствие с фактическим расположением лесов и степей. Однако сами границы растительности изменяются с большой задержкой. Это приводит к тому, что экосистемы существуют в условиях, которые для них уже стали нетипичными.

"Я бы остановился на варианте с миграцией видов животных в соответствии с миграцией климатических зон на север. Их гибель если и будет, то она будет в пределах разумного. Нас ждет иммиграция с юга на север, во всяком случае полупустынная зона понемногу передвигается с юга на север", — рассказал о миграции животных Александр Шувалов.

К чему готовиться москвичам

Ученые отслеживают климатические изменения по 30-летним периодам — в Москве это с 1961 по 1990 год и следующий с 1991 по 2020 год. Среднемесячная январская температура за эти 30-летия повысилась на 3,1 градуса, а в июле на 1,8 градуса. По словам метеоролога Романа Вильфанда, такая скорость повышения температуры "невероятная, ранее не виданная никогда".

На фоне такого климатического тренда погода становится более беспокойной, разбалансированной, а амплитуды колебаний увеличиваются. "Нервозность погоды заключается в том, что среднемесячный тренд растет. То есть теплые периоды встречаются чаще, чем холодные. В период потепления климата погода нервничает и увеличивает амплитуду (колебаний)", — рассказал ТАСС Вильфанд.

По словам специалиста, средние даты формирования устойчивого снежного покрова в Москве и области — это последние числа ноября, однако Вильфанд отметил, что эти даты очень изменчивы. "Утверждение, что в этом году снег выпал поздно, — не совсем справедливое утверждение. Вот если его не будет уже в середине декабря, то да, это уже отклонение от среднего значения", — добавил ученый.

По наблюдениям специалистов, в истории Москвы были результаты, когда было и теплее, и холоднее текущих температур, но никогда скорость изменения [температуры] не была такой большой. Вильфанд отметил, что изменение среднемесячной температуры на 3 градуса трудно было представить еще 20 лет назад. Однако такая тенденция сохраняется, и ученые предполагают, что к середине века в Москве произойдет заметное повышение температуры еще на 2–3 градуса.

По мнению метеоролога, для умеренных широт, для Москвы и сопредельных регионов, потепление зимой будет плюсом с точки зрения обеспечения энергией крупных городов, однако имеются и минусы: летом увеличится количество дней с осадками, а также их интенсивность будет более высокой, усилится количество шквалистых ветров.

Что делают для "охлаждения" планеты

В основе глобальных усилий по борьбе с изменением климата лежит Парижское соглашение — международный договор 2016 года, который ставит перед человечеством цель: удержать рост средней температуры на планете в пределах 1,5–2 градусов. Для этого каждая страна определяет свой собственный вклад в сокращение выбросов, а развитые государства помогают развивающимся финансами и технологиями, поскольку именно последние зачастую несут наибольшие потери от стихийных бедствий.

"Те меры, которые принимаются на глобальном уровне, — они не очень серьезные и не очень могут повлиять на развитие ситуации. Однако, я думаю, человечество скоро спохватиться и поймет, что оно оказывает слишком большое влияние на климатическую систему", — предположил Александр Шувалов.

В России же в 2023 году Владимир Путин утвердил в новой Климатической доктрине достижение углеродной нейтральности к 2060 году. В документе отдельно подчеркивается, что климатические изменения создают угрозы для безопасности РФ, а также отмечается, что прозрачность климатической политики должна быть обеспечена на всех уровнях власти. Кроме того, в доктрине акцентируется внимание на том, что долгосрочное решение проблемы изменения климата возможно только при участии всех государств.

"Сколько бы ни было выбросов CO2 в атмосферу, такое же количество должно и вырабатываться за счет разных факторов: лесопосадка, изменение технологии обработки земли для сельского хозяйства, энергоэффективные структуры производства — когда не выбрасывается CO2. То есть создается весь цикл для того, чтобы было восстановление. Если это будет достигнуто, тогда скорость [повышения температуры] будет меньше. Если же этого не будет достигнуто, тогда начнет развиваться тяжелый сценарий", — пояснил ТАСС Роман Вильфанд.

На 20-й встрече глав государств Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге, которая прошла 22–23 ноября 2025 года, договорились поддерживать разработку и внедрение систем раннего предупреждения и мер по борьбе с последствиями климатических изменений. В декларации также говорится о необходимости увеличения глобальных инвестиций для достижения целей, поставленных в рамках Парижского соглашения. Участники саммита подчеркнули, что для реализации поставленных целей необходимо выделить развивающимся странам помощь в размере $5,8–5,9 трлн на период до 2030 года.

Виктория Васильева