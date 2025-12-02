В Югре в третий раз продлили дистант во всех школах из-за ОРВИ

По данным управления Роспотребнадзора по региону, с 24 ноября по 30 ноября зарегистрировали 154 случая ОРВИ на 10 тыс. населения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 декабря. /ТАСС/. Ученики 1-х - 8-х и 10-х классов всех школ города Ханты-Мансийска останутся на дистанционном обучении из-за ОРВИ по 5 декабря. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

Ранее ТАСС в администрации города Ханты-Мансийска сообщали, что ученики 1-х - 8-х и 10-х классов всех школ муниципалитета с 19 ноября переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Очно будут учиться только школьники 9-х и 11-х классов. 25 ноября дистант в школах Ханты-Мансийска был продлен по 2 декабря.

"Дистанционное образование [в школах Ханты-Мансийска] продлевается по 5 декабря включительно", - сказала собеседница агентства.

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, в регионе за неделю с 24 ноября по 30 ноября зарегистрировано 154 случая ОРВИ на 10 тыс. населения, что почти на треть выше уровня предыдущей недели, когда было зарегистрировано 120 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения. 1,1 млн югорчан, или 64,7% от населения региона, уже привились от гриппа, в том числе свыше 314,7 тыс. детей и 4,2 тыс. беременных.