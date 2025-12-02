В ГД предложили отменить штрафы за самовольное украшение подъезда

Депутаты думской фракции "Новые люди" отметили, что из-за действующих нормативных актов управляющие компании, опасаясь привлечения к ответственности, нередко запрещают жителям любые инициативы по украшению

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением отменить штрафы за самовольное новогоднее украшение дворов и подъездов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что действующие нормативные акты сформулированы таким образом, что любой праздничный декор может быть квалифицирован надзорными органами как нарушение, из-за чего управляющие компании, опасаясь привлечения к ответственности, нередко запрещают жителям любые инициативы по украшению.

"Предлагаем закрепить на нормативном уровне, что размещение праздничного декора в местах общего пользования в период новогодних праздников не требует проведения общего собрания собственников и не является административным правонарушением при соблюдении исчерпывающего перечня требований безопасности: использование сертифицированных гирлянд, негорючих материалов и сохранение свободных путей эвакуации", - указано в тексте письма.