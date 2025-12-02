ОНК не получала жалоб на содержание в колонии брянских экс-замгубернатора

Бывших заместителей губернатора Брянской области Кулешову и Егорову приговорили к девяти годам лишения свободы за взятки

БРЯНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) не получала обращений и жалоб на содержание в колонии приговоренных к девяти годам лишения свободы за взятки бывших заместителей губернатора Брянской области Татьяны Кулешовой и Елены Егоровой. Об этом сообщил ТАСС председатель ОНК региона Сергей Кузьмичев.

"Обращений не поступало", - сказал он.

В июле Володарский районный суд Брянска приговорил бывших заместителей губернатора Брянской области Кулешову и Егорову к девяти годам лишения свободы и штрафам в размере 10 млн и 8,1 млн рублей соответственно. Они признаны виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере).

По делу был вынесен приговор еще двум фигурантам: Валентине Автушенко назначено восемь лет лишения свободы и штраф в размере 4,4 млн рублей за дачу взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), Евгению Матвееву приговорили к семи годам и штрафу в размере 4,4 млн рублей за посредничество во взятке (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Матвеевой отсрочили отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

По версии следствия, Кулешова и Егорова получили от Автушенко взятку через посредничество Матвеевой за содействие в заключении договоров на поставку компьютерной техники и оборудования в рамках нацпроекта "Образование" и госпрограммы "Развитие образования и науки Брянской области" между учреждениями, подведомственными региональному департаменту образования и науки, и коммерческими структурами, подконтрольными Автушенко. Также Кулешова, по версии следствия, получила от Автушенко взятку через посредничество Матвеевой за содействие в заключении госконтракта между департаментом внутренней политики Брянской области и ООО "Промстройинжиниринг" на поставку устройств для обеззараживания воздуха.