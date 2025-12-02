Чувашия выделила более 3 млн рублей на ликвидацию последствий атаки БПЛА

Средства предоставят из резервного фонда

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Чувашии выделили из резервного фонда свыше 3 млн рублей на восстановление объектов, получивших повреждения 26 ноября после атаки беспилотных летательных аппаратов в Чебоксарах. Об этом сообщил ТАСС премьер-министр республики Сергей Артамонов.

26 ноября в Чебоксарах в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения в ряде жилых домов, социальных учреждениях. Кроме того, пострадали два жителя города.

"Правительство Чувашии выделило более 3 млн рублей на восстановление соцобъектов после атаки БПЛА. Средства предоставят из резервного фонда", - сообщил Артамонов.

Было отмечено, что подписано два распоряжения о предоставлении средств органам власти республики на устранение повреждений зданий социальных учреждений, полученных "из-за взрывоопасных предметов после удара" БПЛА. Минобразования Чувашии получит 1 млн рублей для восстановления здания учебного корпуса Чебоксарского электромеханического колледжа. Минтруду Чувашии направят 2,2 млн рублей на ремонт в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.

"Помимо этого, премьер-министр выехал для осмотра здания, где расположены подведомственные учреждения Мицифры Чувашии: здесь тоже зафиксированы повреждения. Подсчеты ущерба проведены, в ближайшее время кабинет министров рассмотрит заявку о предоставлении средств", - уточнили власти.