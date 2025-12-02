В Ярославле простились с долгожительницей Клавдией Гадючкиной

Пенсионерка умерла в возрасте 114 лет

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. В Ярославле простились с одной из старейших жительниц России Клавдией Гадючкиной, которая умерла в возрасте 114 лет, пенсионерку кремировали. Об этом ТАСС сообщила ее внучка Ольга Кожина.

"Сегодня с бабушкой уже простились и кремировали", - рассказала собеседница агентства.

Накануне глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил о кончине Гадючкиной, назвав ее старейшей жительницей России. В октябре этого года международная организация LongeviQuest внесла пенсионерку в пятерку старейших людей планеты. Согласно данным, сохранившимся в метрических книгах, она родилась 5 декабря 1910 года в Норском Посаде Ярославской губернии в Российской империи. У Гадючкиной шесть внуков, восемь правнуков и четыре праправнука.