В Нижегородской области возобновили движение по трассе М-12 после ДТП

Пассажиров автобусов заберет транспорт из Москвы, сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Трасса М-12 в Нижегородской области возобновила работу в штатном режиме после перекрытия движения в сторону Казани на фоне ДТП с двумя автобусами. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.

"Трасса М-12 работает в штатном режиме. Поврежденную технику завтра переместят. Транспорт с Москвы, со слов старших группы, выехал за пассажирами автобусов, с гостиницы заберут, и снова в путь", - написал Щелоков.

Авария произошла на 437-м км трассы. Столкнулись два автобуса и две машины. 14 человек доставили в больницу.