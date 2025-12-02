В Нижегородской области возобновили движение по трассе М-12 после ДТП
20:10
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Трасса М-12 в Нижегородской области возобновила работу в штатном режиме после перекрытия движения в сторону Казани на фоне ДТП с двумя автобусами. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.
"Трасса М-12 работает в штатном режиме. Поврежденную технику завтра переместят. Транспорт с Москвы, со слов старших группы, выехал за пассажирами автобусов, с гостиницы заберут, и снова в путь", - написал Щелоков.
Авария произошла на 437-м км трассы. Столкнулись два автобуса и две машины. 14 человек доставили в больницу.