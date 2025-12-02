В Дагестане количество погибших тюленей выросло почти до 500

Мертвых животных нашли сразу в нескольких районах

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Количество погибших тюленей на берегу Каспийского моря в Республике Дагестан (РД) увеличилось почти до 500 особей. Мертвых животных нашли сразу в нескольких районах, сообщили в Минприроды РД.

"Сегодня наши специалисты провели обследование побережья Махачкалы, Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов. Выброшенными на берег обнаружены 484 туши павших особей", - говорится в сообщении ведомства.

Для установления причин гибели животных Минприроды РД направило обращения в региональные Россельхознадзор, Росрыболовство, Росприроднадзор, комитет по ветеринарии, Роспотребнадзор и органы местного самоуправления. Обследование прибрежных зон продолжат.

Ранее в Telegram-канале Минприроды Дагестана сообщалось, что в министерство начала поступать информация о гибели тюленей. Специалисты начали выездное обследование береговой линии. При этом в министерстве добавили, что гибель каспийского тюленя ежегодно отмечается в период миграции млекопитающих. Основной причиной такого явления ученые считают удушение животных при прохождении через зоны выбросов со дна моря природного газа, что связано с сейсмической активностью.

Каспийский тюлень или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению этого вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.