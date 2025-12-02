В России стартует основной срок сдачи итогового сочинения

Продолжительность его написания - 3 часа 55 минут

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Основной срок сдачи итогового сочинения в 2025 году начинается 3 декабря. Для выпускников 11-х классов успешное написание итогового сочинения является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Написать итоговое сочинение по своему желанию могут также выпускники прошлых лет для предоставления результатов в вуз. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, люди с инвалидностью вместо итогового сочинения вправе писать итоговое изложение.

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10:00 по местному времени. Продолжительность его написания - 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ограниченными возможностями здоровья, людей с инвалидностью продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

Рекомендуемый объем итогового сочинения - от 350 слов, но не менее 250 слов, итогового изложения - от 200 слов, но не менее 150 слов. Участники итогового сочинения могут пользоваться орфографическим словарем, итогового изложения - орфографическим и толковым словарями.

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые словари.

Сочинение (изложение) оценивается по системе "зачет" или "незачет". Обучающиеся, получившие "незачет", не явившиеся на итоговое сочинение (изложение), не завершившие его написание по уважительным причинам, а также удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение установленных требований (за исключением лиц, принимающих участие в итоговом сочинении по своему желанию), смогут принять повторное участие в сочинении в дополнительные сроки - 4 февраля и 8 апреля 2026 года.

Сочинение в 2025 году

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что итоговое сочинение в основной срок 3 декабря напишут порядка 679 тыс. выпускников. Также в 2025 году 7,5 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью напишут итоговое изложение.