В Соцфонде рассказали о самой пожилой россиянке

Это 120-летняя жительница Грозного

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Самой пожилой россиянке сейчас 120 лет, она родилась в 1905 году и проживает в Грозном, в Байсангуровском районе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Соцфонда России.

"По имеющимся у Соцфонда данным, самой пожилой в России является женщина 1905 года рождения. Она проживает в Грозном, в Байсангуровском районе", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале сообщал, что на 115-м году жизни умерла одна из старейших жительниц России Клавдия Гадючкина. В октябре международная организация LongeviQuest вносила пенсионерку в пятерку старейших людей планеты.